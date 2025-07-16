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В Казани не собираются запрещать электросамокаты

15:53, 16.07.2025

Ранее в двух городах России ввели полный запрет на использование электросамокатов

В Казани не собираются запрещать электросамокаты
Фото: Максим Платонов

Полный запрет электросамокатов в Казани сейчас не обсуждается. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе мэрии города со ссылкой на Комитет по транспорту.

Ранее размещение и использование самокатов полностью запретили в Елабуге. Городская администрация сочла инфраструктуру города не готовой к средствам индивидуальной мобильности.

Полный запрет на использование СИМ также ввели в Благовещенске.

Дарья Сайфиева

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