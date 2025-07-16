В Казани не собираются запрещать электросамокаты

Ранее в двух городах России ввели полный запрет на использование электросамокатов

Фото: Максим Платонов

Полный запрет электросамокатов в Казани сейчас не обсуждается. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе мэрии города со ссылкой на Комитет по транспорту.

Ранее размещение и использование самокатов полностью запретили в Елабуге. Городская администрация сочла инфраструктуру города не готовой к средствам индивидуальной мобильности.

Полный запрет на использование СИМ также ввели в Благовещенске.

Дарья Сайфиева