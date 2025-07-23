В Татарстане на выборах раиса можно будет проголосовать из СИЗО

Голосование в СИЗО назначено на 12 сентября

Фото: предоставлено ЦИК РТ

Граждане, находящиеся в следственном изоляторе, смогут проголосовать на выборах раиса Татарстана в единый день голосования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦИК.

По информации ведомства, голосование организуют в 87 СИЗО в 29 субъектах РФ.

Обвиняемые смогут участвовать только в голосовании на должность губернаторов регионов, которые пройдут в 20 регионах. Голосования в СИЗО назначено на 12 сентября.

Напомним, 14 сентября в Татарстане пройдут выборы раиса Республики Татарстан; дополнительные выборы депутата Государственного совета РТ по Мелекесскому округу №18; выборы более чем 7,5 тысячи депутатов представительных органов местного самоуправления. Избирательные участки будут работать с 07.00 до 20.00.



Ранее сообщалось о том, что в ЦИК Татарстана стартовала серия выездных мероприятий по проверке готовности к выборам.

Дарья Сайфиева