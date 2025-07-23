В Казани из ТЦ «Бигзур» эвакуировалось 100 человек из-за короткого замыкания

В торговом центре сработала пожарная сигнализация

Фото: Максим Платонов

Около 100 человек эвакуировались из торгового центра «Бигзур» на Сибирском тракте в Казани из-за короткого замыкания. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Татарстану.



Люди покинули ТЦ после срабатывания пожарной сигнализации. Прибывшие на вызов пожарные установили, что в здании замкнуло один из настенных светильников без дальнейшего возгорания. В помещении наблюдалось незначительное задымление.



За минувшие сутки, 22 июля, пожарные в Татарстане выезжали на ложные вызовы о пожарах 16 раз.



Дарья Сайфиева