В Татарстане сняли режим беспилотной опасности
Режим «Беспилотная опасность» был объявлен в республике с 03.14
В Татарстане сняли режим угрозы атаки беспилотных воздушных средств, сообщили в МЧС.
Режим «Беспилотная опасность» в республике объявили с 03.14.
На этой неделе угрозы атаки БПЛА в Татарстане объявляется каждый день.
Кроме того, на прошлой неделе его объявляли 15, 17, 18 и 20 июля.
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