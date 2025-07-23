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В Татарстане сняли режим беспилотной опасности

09:42, 23.07.2025

Режим «Беспилотная опасность» был объявлен в республике с 03.14

В Татарстане сняли режим беспилотной опасности
Фото: скриншот приложения МЧС

В Татарстане сняли режим угрозы атаки беспилотных воздушных средств, сообщили в МЧС.

Режим «Беспилотная опасность» в республике объявили с 03.14.

На этой неделе угрозы атаки БПЛА в Татарстане объявляется каждый день.

Кроме того, на прошлой неделе его объявляли 15, 17, 18 и 20 июля.

Дарья Сайфиева

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