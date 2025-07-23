Продюсера Telegram-канала Baza подозревают в даче взятки

Ранее по этому же делу был задержан главред издания Глеб Трифонов

Продюсер службы информации Telegram-канала Baza Татьяна Лукьянова стала второй фигуранткой по делу о даче взятки. Об этом сообщает ТАСС.

По информации правоохранительных органов, Татьяна Лукьянова, как и главный редактор Baza Глеб Трифонов, сейчас находится в СК по ЦАО Москвы.

В редакции ранее сообщали, что в офисе издания и в квартире Глеба Трифонова прошли обыски.

В ведомстве отметили, что во время обысков были изъяты документы и электронные носители. Также сообщается, что главред Baza может быть связан с делом о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (ст. 286 УК РФ) в Красноярском и Краснодарском краях, а также в Белгородской области.

Дарья Сайфиева