В офисе редакции телеграм-канала «База» проходят обыски

Сотрудники полиции также пришли в квартиру главреда «Базы» Глеба Трифонова

Фото: Реальное время

В офис новостного телеграм-канала «База» прибыли сотрудники полиции с обысками. Об этом сообщили в редакции.

Также сообщается, что полицейские и ОМОН пришли в квартиру главреда «Базы» Глеба Трифонова. Его соседи сообщили, что сотрудники госорганов увезли журналиста.



В редакции отметили, что причина претензий полиции неизвестна, но речь может идти о возбуждении некоего уголовного дела в одном из российских регионов.

Пресс-служба СК России сообщила о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции, которые передавали закрытую информацию, которая затем была опубликована в одном из Telegram-каналов.

В Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области проходит розыск лиц, которые могли незаконно передавать и получать конфиденциальную информацию. В рамках разыскных мероприятий также проводятся обыски и в Москве.

Дарья Сайфиева