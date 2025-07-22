В офисе редакции телеграм-канала «База» проходят обыски
Сотрудники полиции также пришли в квартиру главреда «Базы» Глеба Трифонова
В офис новостного телеграм-канала «База» прибыли сотрудники полиции с обысками. Об этом сообщили в редакции.
Также сообщается, что полицейские и ОМОН пришли в квартиру главреда «Базы» Глеба Трифонова. Его соседи сообщили, что сотрудники госорганов увезли журналиста.
В редакции отметили, что причина претензий полиции неизвестна, но речь может идти о возбуждении некоего уголовного дела в одном из российских регионов.
Пресс-служба СК России сообщила о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции, которые передавали закрытую информацию, которая затем была опубликована в одном из Telegram-каналов.
В Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области проходит розыск лиц, которые могли незаконно передавать и получать конфиденциальную информацию. В рамках разыскных мероприятий также проводятся обыски и в Москве.
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