В России предложили запретить мешать отлову бездомных животных

Депутаты считают, что текущая система обращения с бездомными животными не обеспечивает безопасность граждан.

Фото: Максим Платонов

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который запрещает физическим и юрлицам мешать работе организаций, занимающихся отловом бездомных животных, пишет РИА «Новости».

В проекте указано, что противодействие представителям таких организаций будет запрещено. Депутаты считают, что текущая система обращения с бездомными животными не обеспечивает безопасность граждан.

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что отсутствие федерального запрета на вмешательство в процесс отлова приводит к увеличению численности бродячих животных.

Напомним, что в Госдуме провели заседание по защите людей от нападения бездомных животных. По этой теме подготовлено 16 законопроектов, сообщил депутат от Татарстана Айдар Метшин.



Анастасия Фартыгина