В Госдуме провели заседание по защите людей от нападения бездомных животных

По этой теме подготовлено 16 законопроектов, сообщил депутат от Татарстана Айдар Метшин

Фото: Ринат Назметдинов

В Госдуме прошло заседание по совершенствованию законодательства о защите людей от бездомных животных и гуманному отношению к животным, где обсудили новые инициативы, посвященные этой проблеме. Об этом сообщил депутат Госдумы от Татарстана Айрат Метшин в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что депутаты подготовили уже 16 законодательных инициатив на эту тему и пять из них внесены для рассмотрения Госдумой.

Среди таких законопроектов: запрет возвращать бездомных животных на прежние места обитания, расширение возможности регионов принимать оперативные решения по вопросам бездомных животных, запрет на выгул собак опасных пород детьми или лицами в состоянии опьянения, а также установление обязательного сообщения о пропаже домашнего животного в течении трех дней.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы России планируют рассмотреть законопроект о запрете на кормление бездомных животных рядом с многоквартирными домами и рядом с учреждениями культуры, образования, здравоохранения и спорта.

Дарья Сайфиева