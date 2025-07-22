Госдума приняла закон о приостановке услуг связи для абонентов с арестованными счетами

Операторы будут обязаны блокировать возврат авансовых платежей, если есть подозрения в их использовании для преступной деятельности

Фото: Артем Дергунов

Госдума России одобрила закон, который позволяет приостанавливать услуги связи для абонентов, у которых наложен арест на счета. Это решение было принято на пленарном заседании в двух чтениях, пишет РИА «Новости».

Закон уточняет, что операторы связи могут временно блокировать предоставление услуг, если операции с авансовыми платежами приостановлены или на них наложен арест. Это сделано для борьбы с преступлениями, связанными с кражей и выводом денег через телекоммуникации.

Как пояснили в Госдуме, операторы будут обязаны блокировать возврат авансовых платежей, если есть подозрения в их использовании для преступной деятельности. Эти меры дополняют другой законопроект, который предлагает временно блокировать банковские счета и электронные средства при подозрениях в преступлениях.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Реализация закона не потребует дополнительных расходов из бюджета и не скажется на экономике операторов связи. Также предусмотрены механизмы контроля за соблюдением новых правил через государственный надзор и административные меры.

Инициатива направлена на повышение эффективности борьбы с финансовыми преступлениями и защиту интересов добросовестных абонентов.

Анастасия Фартыгина