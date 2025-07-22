«Ростех» опроверг слухи о приостановке проекта по производству авионики для казанского Ту-214

Проект включает создание трех новых производственных объектов общей площадью более 13,6 тыс. кв. м

Фото: Максим Платонов

«Ростех» опроверг информацию о том, что проект по строительству мощностей для выпуска авионики для самолетов МС-21, «Суперджет» и Ту-214 в Свердловской области приостановлен. Инвестиционный проект, связанный с реконструкцией Уральского приборостроительного завода, продолжает развиваться.

Проект включает создание трех новых производственных объектов общей площадью более 13,6 тыс. кв. м. Он направлен на серийный выпуск блоков и модулей систем для указанных самолетов.

На данный момент получены положительные заключения от ГАУ Свердловской области по проектной документации всех трех объектов. Сметная стоимость подтверждена для двух из них, а по третьему объекту есть замечания, которые планируется устранить в течение недели.

— Информация о «заморозке» или «постановке на паузу» работ не соответствует действительности, — подчеркнули в «Ростехе».

Проект по созданию отечественных самолетов имеет стратегическое значение для страны и реализуется в рекордно короткие сроки для мировой авиационной отрасли. Расширение производственных мощностей критически важно для успешной реализации программы. Ожидается, что серийное производство лайнеров начнется в 2026 году.

Напомним, что компания «Туполев» готова заключать новые контракты на поставку пассажирских лайнеров Ту-214, однако поставки самолетов новым заказчикам станут возможны не ранее 2027 года.



Анастасия Фартыгина