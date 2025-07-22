Экс-глава Тукаевского района Камаев в суде рассказал, как дал показания против Чулакова и Фаттахова

Дело касается превышения должностных полномочий, в результате которого был причинен ущерб на сумму 128 млн рублей

Фото: Ирина Плотникова

Экс-глава Тукаевского района Фаил Камаев на судебном заседании поделился подробностями своего досудебного соглашения со следствием. Он подтвердил, что согласился с предъявленными ему обвинениями и выступает свидетелем по делу экс-главы Актанышского района Энгеля Фаттахова, пишут chelny-biz.

Дело касается превышения должностных полномочий, в результате которого был причинен ущерб на сумму 128 млн рублей.

Камаев рассказал, что в ходе очной ставки подтвердил свои показания о преступлении, совершенном Фаттаховым. Он указал на конкретные предметы, такие как мебель и брусчатка, которые были получены в результате злоупотребления полномочиями. «Подтвердил свои показания в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении Валерия Чулакова», — отметил он.

На заседании гособвинитель сообщил, что Камаев исполнил соглашение. Суд также рассмотрел материалы, включая договор мены земельных участков, заключенный исполкомом Тукаевского района с бизнесменом Чулаковым. Этот факт, связанный с неравноценным бартером, стал предметом интереса силовиков.

Адвокат Камаева Евгений Котов заявил, что действия его подзащитного не привели к негативным последствиям. Теперь стороны переходят к прениям.

Адвокат Евгения Алтынова, представлявшая интересы Камаева по гражданскому иску прокурора Руслана Галиева, рассказала, что Камаев сам просил не обжаловать решение суда. Это, по мнению защитников, подтверждает его признание вины и раскаяние.

— Он отказался от обжалования. Принял это все на себя и сильно переживал, — добавила Алтынова.