СМИ: татарстанского блогера Юрия Воробьева проверяют на экстремизм за критику Ямпольской

Воробьев, управляющий сетью анонимных телеграм-каналов в республике, резко высказался в адрес советника президента России Елены Ямпольской

Следком России проводит доследственную проверку татарстанского блогера Юрия Воробьева по подозрению в разжигании межнациональной розни, пишет РИА «Время» и ряд федеральных телеграм-каналов.



Поводом для проверки, по их данным, стали оскорбительные публикации блогера в адрес советника Путина Елены Ямпольской, инициировавшей указ президента России №474 «Об утверждении основ государственной языковой политики Российской Федерации». В своих высказываниях Воробьев использовал формулировки «паркетная баба» и «позднеродящая функционерка».

В своем телеграм-канале советник президента России Елена Ямпольская прокомментировала:

По мнению высказавшихся экспертов СМИ, если в ходе доследственной проверки будет выявлено основание, то татарстанскому блогеру может грозить возбуждение уголовного дела по статье «экстремизм».



Получить комментарий Воробьева по ситуации не удалось, но в его телеграм-канале опубликован новый пост по данной теме с извинением: