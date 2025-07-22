Лениногорский суд обязал «Барсстройтранс» выплатить 249 тыс. рублей уволенным сотрудникам

Проверка показала, что двое жителей Лениногорского района уволились из компании в марте 2025 года, но не получили зарплату за период с января до даты увольнения.

Фото: Артем Дергунов

В Лениногорске суд обязал компанию ООО «Барсстройтранс» выплатить 249 тыс. рублей двум уволенным работникам. Это решение стало результатом иска городской прокуратуры, которая защитила права граждан.

Проверка показала, что двое жителей Лениногорского района уволились из компании в марте 2025 года, но не получили зарплату за период с января до даты увольнения. Прокуратура обратилась в суд, чтобы взыскать задолженность и компенсацию морального вреда.

Суд удовлетворил требования прокуратуры и постановил, что работодатель должен выплатить каждому из уволенных сотрудников не только зарплату, но и компенсацию за задержку выплат с учетом ключевой ставки Центрального банка России.

Хотя решение суда уже принято, оно пока не вступило в законную силу.

Анастасия Фартыгина