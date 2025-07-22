Госдума ввела штрафы до 30 тыс. рублей за разглашение гостайны в СМИ

Теперь граждане могут быть оштрафованы на сумму от 20 до 30 тыс. рублей, а должностные лица — от 50 до 100 тыс. рублей

Фото: Артем Дергунов

Госдума приняла поправку, вводящую штрафы за разглашение информации, содержащей государственную тайну, в средствах массовой информации. Теперь граждане могут быть оштрафованы на сумму от 20 до 30 тыс. рублей, а должностные лица — от 50 до 100 тыс. рублей.

Ранее такие штрафы касались только юрлиц и составляли от 400 тыс. до одного миллиона рублей. Изменения вносятся в статью 13.15 Кодекса об административных правонарушениях, которая регулирует злоупотребление свободой массовой информации.

Важно уточнить, что административное наказание будет применяться только в случае, если действия не подпадают под уголовную ответственность.

Напомним, что правительство внесло изменения в правила допуска должностных лиц и граждан к государственной тайне, ужесточив порядок отстранения от работы с секретной информацией.



Анастасия Фартыгина