Правительство ужесточило правила допуска к гостайне
Правительство внесло изменения в правила допуска должностных лиц и граждан к государственной тайне, ужесточив порядок отстранения от работы с секретной информацией. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на новую редакцию соответствующего документа.
Согласно обновленным правилам, россияне, в отношении которых органы безопасности вынесли решение о недопуске к гостайне, будут отстраняться от работы с секретной информацией «в день получения соответствующего заключения». Ранее конкретный срок прекращения допуска установлен не был.
Новая редакция документа также уточняет порядок действий при возникновении оснований для отказа в допуске к гостайне. К таким основаниям относятся:
- Недееспособность.
- Медицинские противопоказания.
- Наличие иностранного гражданства или постоянное проживание за рубежом (у претендента или его близких родственников).
- Включение в реестр иностранных агентов.
- Действия, угрожающие безопасности РФ.
- Уклонение от проверок или предоставление заведомо ложных данных в анкете.
- Нарушение законодательства о гостайне.
Ранее в подобных случаях принималось решение о прекращении допуска или его целесообразности «в установленном порядке». Теперь при появлении указанных обстоятельств допуск либо прекращается, либо переоформляется.
Особое внимание уделено порядку работы с заместителями министров и глав служб, в отношении которых возникли основания для недопуска к гостайне.
Помимо этого, в правила внесен ряд технических изменений и уточнений.
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому сведения, раскрывающие тактику внешней политики страны, отнесены к категории гостайны.
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