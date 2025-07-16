Правительство ужесточило правила допуска к гостайне

Фото: Дарья Пинегина

Правительство внесло изменения в правила допуска должностных лиц и граждан к государственной тайне, ужесточив порядок отстранения от работы с секретной информацией. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на новую редакцию соответствующего документа.

Согласно обновленным правилам, россияне, в отношении которых органы безопасности вынесли решение о недопуске к гостайне, будут отстраняться от работы с секретной информацией «в день получения соответствующего заключения». Ранее конкретный срок прекращения допуска установлен не был.

Новая редакция документа также уточняет порядок действий при возникновении оснований для отказа в допуске к гостайне. К таким основаниям относятся:

Недееспособность.

Медицинские противопоказания.

Наличие иностранного гражданства или постоянное проживание за рубежом (у претендента или его близких родственников).

Включение в реестр иностранных агентов.

Действия, угрожающие безопасности РФ.

Уклонение от проверок или предоставление заведомо ложных данных в анкете.

Нарушение законодательства о гостайне.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Ранее в подобных случаях принималось решение о прекращении допуска или его целесообразности «в установленном порядке». Теперь при появлении указанных обстоятельств допуск либо прекращается, либо переоформляется.

Особое внимание уделено порядку работы с заместителями министров и глав служб, в отношении которых возникли основания для недопуска к гостайне.

Помимо этого, в правила внесен ряд технических изменений и уточнений.

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому сведения, раскрывающие тактику внешней политики страны, отнесены к категории гостайны.

Рената Валеева