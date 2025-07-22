В Татарстане в 2025 году построят 7 детских садов и 5 школ для 6,5 тыс. детей

Общее финансирование строительства объектов в Татарстане в этом году составляет 1,1 млрд рублей, а по нацпроектам — более 8 млрд рублей

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане в 2025 году планируется строительство семи детских садов и пяти школ, которые смогут вместить более 6,5 тыс. детей. Об этом сообщил замминистра строительства республики Ильшат Гимаев на пресс-конференции.

Новые детские сады обеспечат более 1,5 тыс. мест. В рамках федерального проекта «Поддержка семьи» в Зеленодольском и Пестречинском районах появится 600 мест. Строительство в этих районах уже идет: в Зеленодольске работы выполнены на 39%, а в Пестрецах — на 25%. Завершить строительство планируется до конца года.

Кроме того, в Татарстане продолжается возведение детских садов в Высокогорском районе и Казани, рассчитанных на 120 и 220 мест соответственно. Из семи новых детсадов три уже достроены. Это учреждения в жилом комплексе «Царево», селе Песчаные Ковали и Апастово.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В пяти новых школах и трех дополнительных корпусах смогут обучаться более 5,2 тыс. учеников. Два из этих объектов строятся в Набережных Челнах и Казани в рамках федерального проекта «Все лучшее детям», каждый из них примет по 1,2 тыс. учеников. Также новые школы появятся в Агрызе, Мензелинске и Буинске.

Общее финансирование строительства объектов в Татарстане в этом году составляет 1,1 млрд рублей, а по нацпроектам — более 8 млрд рублей. Всего в республике строится 57 объектов по пяти республиканским программам.

Напомним, что школы Татарстана получат 153 млн рублей на оснащение кабинетов ОБЖ и труда.



Анастасия Фартыгина