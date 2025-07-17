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Школы Татарстана получат 153 млн рублей на оснащение кабинетов ОБЖ и труда

09:38, 17.07.2025
Школы Татарстана получат 153 млн рублей на оснащение кабинетов ОБЖ и труда
Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане выделено более 153 млн рублей на оснащение кабинетов общеобразовательных организаций по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (Технология)». Об этом сообщили в Минфине.

Из этой суммы:

  • 139,6 млн рублей направят на оснащение кабинетов в общеобразовательных организациях Татарстана.
  • 13,7 млн рублей получит ресурсно-методический центр по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (Технология)».

Средства будут направлены на приобретение современного оборудования и материалов, соответствующих современным условиям обучения.

Напомним, закон «Об образовании» должен гарантировать доступность общего образования в школах, поэтому отказ школьникам в приеме в 10-й класс при наличии свободных мест неправомерен.

Рената Валеева

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