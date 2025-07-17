Школы Татарстана получат 153 млн рублей на оснащение кабинетов ОБЖ и труда
В Татарстане выделено более 153 млн рублей на оснащение кабинетов общеобразовательных организаций по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (Технология)». Об этом сообщили в Минфине.
Из этой суммы:
- 139,6 млн рублей направят на оснащение кабинетов в общеобразовательных организациях Татарстана.
- 13,7 млн рублей получит ресурсно-методический центр по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (Технология)».
Средства будут направлены на приобретение современного оборудования и материалов, соответствующих современным условиям обучения.
Напомним, закон «Об образовании» должен гарантировать доступность общего образования в школах, поэтому отказ школьникам в приеме в 10-й класс при наличии свободных мест неправомерен.
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