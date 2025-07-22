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Ушел из жизни депутат Госдумы Михаил Тарасенко

15:18, 22.07.2025

Он скончался после продолжительной болезни

Депутат «Единой России», член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко ушел из жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы РФ.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил профессионализм Михаила Тарасенко и призвал брать пример с его доброты и отзывчивости. На пленарном заседании в нижней палате коллеги почтили его память минутой молчания.

Михаил Тарасенко был депутатом Госдумы с 2007 года, а до этого долгое время был главой профсоюза металлургов.

Ранее сообщалось, что из жизни ушла глава Верховного суда РФ Ирина Подносова.

Дарья Сайфиева

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