Ушел из жизни депутат Госдумы Михаил Тарасенко

Он скончался после продолжительной болезни

Депутат «Единой России», член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко ушел из жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы РФ.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил профессионализм Михаила Тарасенко и призвал брать пример с его доброты и отзывчивости. На пленарном заседании в нижней палате коллеги почтили его память минутой молчания.

Михаил Тарасенко был депутатом Госдумы с 2007 года, а до этого долгое время был главой профсоюза металлургов.

Ранее сообщалось, что из жизни ушла глава Верховного суда РФ Ирина Подносова.

Дарья Сайфиева