Капитан «Рубина» Иванов назвал задачу на сезон, озвученную раису Татарстана

Казанцам предстоит набрать больше очков и подняться на одну строчку выше, чем в прошлом сезоне

Фото: Динар Фатыхов

Перед «Рубином» поставлена задача улучшить показатели прошлого сезона. Об этом рассказал капитан команды Олег Иванов. По словам футболиста, задачу на сезон озвучили на встрече с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.

— Задача была озвучена такая, чтобы набрать больше очков, чем в прошлом сезоне и подняться хотя бы на одну строчку выше. Будем реалистами, нужно усиливаться, чтобы выполнять какие-то серьезные задачи. Быть в тройке лучших? Если побеждать тех, с кем должны брать очки, то можно на что-то претендовать, — сказал Иванов в шоу «Коммент Live».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) казанский «Рубин» набрал 45 очков и занял седьмое место в турнирной таблице. От шестой строчки в чемпионате команду Рашида Рахимова отделили восемь очков.

«Рубин» в новом сезоне РПЛ стартовал с победы над «Ахматом» в Грозном со счетом 2:0.

Зульфат Шафигуллин