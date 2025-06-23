Появились новые эскизы реконструкции ЦУМа в центре Казани

Обновлять здание планируют с условием соблюдения исторического контекста.

Казанский архитектор Елена Валеева опубликовала в своем телеграм-канале эскизы проекта преображения казанского ЦУМа. Если ранее эта аббревиатура расшифровывалась как центральный универсальный магазин, то после обновления он превратится в Центр Уникальных Мастеров.

В ходе реконструкции планируется воссоздание ключевых исторических элементов здания. Главным из них станет ребро-ламель — его восстановят в точных пропорциях оригинального проекта 1969 года на основе сохранившейся проектной документации.

У входа в Центр Уникальных Мастеров появится каменное панно с национальным татарским орнаментом. Сейчас архитекторы рассматривают два варианта исполнения: либо традиционная резьба по камню, либо стеклофибробетон с имитацией каменной текстуры.

Ещё один важный элемент — вертикальный орнамент в терракоте, который будет отсылать к традиционным татарским промыслам. При этом авторы проекта не стремятся воспроизвести все виды ремёсел на фасаде — они будут представлены внутри здания, а фасадные решения призваны лишь намекнуть на национальный колорит.

Особое внимание уделено оформлению центрального входа и нового здания — их украсят элементами из кортеновской стали. Этот материал выбран не только за эстетику, но и за уникальную способность естественным образом менять свой цвет со временем, от рыжего до глубокого бурого оттенка.

Проект реконструкции учитывает богатое культурное наследие региона. Элементы декора отсылают к традиционным татарским промыслам, в частности к резьбе по камню, которая была широко распространена в булгарский период и эпоху Казанского ханства.

В реализации проекта участвуют Адель Хуснутдинов, архитекторы Дмитрий Маркелов, Адель Ахметов и Полина Некрасова.

Дмитрий Зайцев