«Победа закономерна»: Бубнов оценил победу «Рубина» над «Ахматом»

Футбольный эксперт назвал закономерной победу казанцев на старте сезона

Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал закономерной победу «Рубина» над «Ахматом» (2:0) в 1-м туре чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).

— Эта игра показала, что у «Ахмата» хороший состав, они провели классную селекцию, но нет команды. А у «Рубина» есть и команда, и Даку продлили, и без него забивают, в обороне надежно играют. Поэтому победа закономерна, — сказал Бубнов в эфире шоу «Коммент Live».

«Рубин» обыграл «Ахмат» в Грозном со счетом 2:0. Голы в составе казанцев забили Дардан Шабанхаджай и Вельдин Ходжа. Подробнее о матче читайте в материале «Реального времени».



Следующий матч «Рубин» проведет 27 июля в Казани с петербургским «Зенитом» в 20.00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин