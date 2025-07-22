Капитан «Рубина» объяснил, почему Минниханову всегда дарят футболки с номером «99»

История связана с увлечением раиса Татарстана автогонками

Капитан «Рубина» Олег Иванов объяснил, почему татарстанские спортивные клубы всегда дарят раису Татарстана Рустаму Минниханову футболку с номером «99». Под этим номером в казанском клубе выступает нападающий Дардан Шабанхаджай.

— С Шабанхаджаем это не связано. Я задал вопрос, почему Минниханову дарят всегда все футболки с номером «99». Он занимался автогонками, где у него был номер «99». Поэтому все майки ему дарят с этим номером, — сказал Иванов в шоу «Коммент Live».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Перед началом нового сезона «Рубин» провел на клубной базе встречу с Рустамом Миннихановым. Раису Татарстана была вручена игровая майка под номером «99».

В начале 2000-х Минниханов трижды подряд стал чемпионом России по автокроссу в классе Д2. С 2004 по 2005 год в этом же виде завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы.



Зульфат Шафигуллин