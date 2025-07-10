В Татарстане задержали главу организации, обманом похищавшей активы банков
Одному из банков был нанесен ущерб в размере свыше 40 млн рублей
Сотрудники МВД по Татарстану задержали главу организации, которая под видом осуществления легальной деятельности похищала у российских банков средства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
34-летний мужчина учредил общество с ограниченной ответственностью и вовлекал в его деятельность предпринимателей в Татарстане и других регионах, которые не вели финансово-хозяйственной деятельности, но были зарегистрированы как ИП.
На их имя оформлялись кредиты для субъектов малого предпринимательства, а затем сотрудники данной фирмы объявляли себя банкротами.
Полученные деньги от банков организация обналичивала и использовала на личные цели. Одному из банков был нанесен ущерб в размере более 40 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Полицейские продолжают розыск остальных фигурантов дела.
Ранее сообщалось, что мошенники начали выманивать у россиян деньги, притворяясь депутатами и губернаторами регионов.
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