В Татарстане задержали главу организации, обманом похищавшей активы банков

Одному из банков был нанесен ущерб в размере свыше 40 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

Сотрудники МВД по Татарстану задержали главу организации, которая под видом осуществления легальной деятельности похищала у российских банков средства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

34-летний мужчина учредил общество с ограниченной ответственностью и вовлекал в его деятельность предпринимателей в Татарстане и других регионах, которые не вели финансово-хозяйственной деятельности, но были зарегистрированы как ИП.

На их имя оформлялись кредиты для субъектов малого предпринимательства, а затем сотрудники данной фирмы объявляли себя банкротами.

Полученные деньги от банков организация обналичивала и использовала на личные цели. Одному из банков был нанесен ущерб в размере более 40 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Полицейские продолжают розыск остальных фигурантов дела.

Ранее сообщалось, что мошенники начали выманивать у россиян деньги, притворяясь депутатами и губернаторами регионов.



Дарья Сайфиева