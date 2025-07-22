Храм-памятник павшим войнам в Казани откроют 22 июля

С 2024 года на объекте проводили масштабную реставрацию

Фото: предоставлено Институтом развития города

В Казани храм-памятник павшим войнам откроют для посетителей 22 июля. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанской митрополии.

В 2024—2025 годах по поручению раиса Татарстана Рустама Минниханова на объекте была проведена реставрация. Во время работ обновили фасад, цоколь и кровли, а также интерьер храма, склеп и обходной коридор. Кроме того, были проведены работы по берегоукреплению и гидроизоляции памятника.

15 июля Рустам Минниханов лично проверил ход ремонтных работ.

Храм-памятник павшим войнам в Казани в середине XX века включен в перечень памятников архитектуры, подлежащих государственной охране.



После открытия храм-памятник будет доступен для посещения ежедневно с 10.00 до 17.00.

Дарья Сайфиева