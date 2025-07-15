Минниханов проверил ход реставрации казанского храма-памятника павшим воинам
Раис Татарстана Рустам Минниханов лично проверил ход ремонтно-восстановительных работ в храме-памятнике павшим воинам на реке Казанке. Об этом сообщила в своем телеграм-канале пресс-секретарь раиса Лилия Галимова.
Инспекция главы республики состоялась в преддверии завершения масштабной реставрации, которая продолжалась около десяти лет. Храм-памятник находится на завершающей стадии восстановления.
Согласно планам, основные работы по реставрации и благоустройству территории храма-памятника будут полностью завершены к концу июля. Уже 29 августа здесь запланирована торжественная служба в честь престольного праздника.
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