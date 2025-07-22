В школах начнут преподавать духовно-нравственную культуру России
Новый предмет должен сформировать у школьников мировоззрение на базе традиционных духовно-нравственных ценностей
В школах с 2026—2027 учебного года начнут преподавать предмет «Духовно-нравственная культура России». Об этом сообщает РИА «Новости».
В соответствующем документе Минпросвещения уточняется, что сейчас проводится экспертиза образовательной программы.
Планируется, что школьникам будут рассказывать о жизни и взглядах государственных, общественных и культурных деятелей, ученых, а также о военных, в том числе и о героях СВО.
Цель дисциплины — сформировать у детей мировоззрение, основанное на традиционных российских духовно-нравственных ценностях.
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