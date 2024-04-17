Ирина Подносова назначена председателем Верховного суда России

Совет Федерации назначил Ирину Подносову на пост председателя Верховного суда Российской Федерации. Это решение было принято единогласно на заседании верхней палаты парламента.



Конкурс на должность председателя ВС РФ был объявлен 1 марта после кончины бывшего главы суда Вячеслава Лебедева. Зампред ВС РФ — руководитель Судебной коллегии по экономическим спорам Ирина Подносова стала единственным кандидатом на этот пост.

Председатель ВС РФ назначается Советом Федерации сроком на 6 лет по представлению президента и при наличии положительного заключения Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) РФ. ВККС 1 апреля рекомендовала Подносову в качестве кандидата на должность председателя Верховного суда, а 9 апреля президент России внес соответствующее представление в Совфед.

Согласно материалам, оглашенным на заседании ВККС, Подносова — высококвалифицированный юрист с необходимыми профессиональными и моральными качествами для работы в качестве председателя ВС.

Она получила юридическое образование в Ленинградском государственном университете имени Жданова в 1970—1975 годах. В судебной системе начала работать в 1990 году в должности судьи Лужского городского суда Ленинградской области, а в июне 2020 года была назначена на должность заместителя председателя ВС — председателя Судебной коллегии по экономическим спорам.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Анастасия Фартыгина