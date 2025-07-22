В Татарстане за сутки пожарные 11 раз реагировали на пожары

Четыре пожара произошло в жилом секторе

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Подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана за минувшие сутки, 21 июля, 11 раз выезжали на тушение пожаров. Четыре из них произошли в жилом секторе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

По данным ведомства, пожарные также 10 раз выезжали по ложным вызовам: 13 раз — на взаимодействие с другими службами и восемь раз — для ликвидации последствий ДТП.

На водных объектах происшествий за сутки не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что в регионах России за сутки потушили 26 лесных пожаров.



Дарья Сайфиева