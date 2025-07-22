В России за сутки потушено 26 лесных пожаров в 12 регионах
Режим ЧС введен в 5 регионах
За прошедшие сутки в России ликвидировано 26 лесных пожаров в 12 регионах. На данный момент продолжаются работы по тушению 63 лесных пожаров в десяти регионах страны.
В борьбе с огнем задействовано 2 108 человек, 220 единиц техники и 32 воздушных судна. 68 воздушных судов осуществляют авиационный мониторинг лесопожарной обстановки.
Красноярскому краю и Иркутской области в стабилизации лесопожарной обстановки помогают 82 работника ФБУ «Авиалесоохрана».
Режим ЧС введен в 5 регионах. Особый противопожарный режим действует в 54 регионах.
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