Банк России опубликовал курс валют на вторник, 22 июля
По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции
Банк России опубликовал курс валют на вторник, 22 июля. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции.
Евро вырос на 0,43 рубля, доллар — на 0,01 рубля, а юань снизился — на 0,005 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 78,33 рубля;
- евро — 91,51 рубля;
- юань — 10,89 рубля.
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