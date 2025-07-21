Новости экономики

21:31 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Банк России опубликовал курс валют на вторник, 22 июля

18:30, 21.07.2025

По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции

Банк России опубликовал курс валют на вторник, 22 июля
Фото: Реальное время

Банк России опубликовал курс валют на вторник, 22 июля. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции.

Евро вырос на 0,43 рубля, доллар — на 0,01 рубля, а юань снизился — на 0,005 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 78,33 рубля;
  • евро — 91,51 рубля;
  • юань — 10,89 рубля.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Экономика

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть660.9
  • Нижнекамскнефтехим85.75
  • Казаньоргсинтез76.3
  • КАМАЗ92.8
  • Нижнекамскшина40.25
  • Таттелеком0.614