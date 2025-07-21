Росавиация: «Аэрофлот» вернется к обычному расписанию к вечеру вторника

Фото: Максим Платонов

Авиакомпании России восстанавливают расписание после временных ограничений на прием и выпуск самолетов, введенных в аэропортах Центральной России в выходные. Росавиация сообщила, что «Аэрофлот» планирует вернуться к обычному расписанию к вечеру вторника, 22 июля.

Другие авиаперевозчики также работают над стабилизацией своих рейсов и ожидают завершения всех корректировок до конца понедельника. В сообщении Росавиации говорится: «Другие авиаперевозчики сообщили о незначительных задержках рейсов (до трех часов) и планируемом вхождении в расписание до конца текущих суток».

В выходные аэропорты московского авиаузла несколько раз приостанавливали свою работу, что привело к массовым переносам и отменам рейсов. Однако с понедельника аэропорты возвращаются к штатному режиму работы, а авиакомпании активно восстанавливают свои графики.

Напомним, что два рейса Казань — Москва отменили из-за ночной атаки столицы России дронами.



Анастасия Фартыгина