Росавиация: «Аэрофлот» вернется к обычному расписанию к вечеру вторника
Авиакомпании России восстанавливают расписание после временных ограничений на прием и выпуск самолетов, введенных в аэропортах Центральной России в выходные. Росавиация сообщила, что «Аэрофлот» планирует вернуться к обычному расписанию к вечеру вторника, 22 июля.
Другие авиаперевозчики также работают над стабилизацией своих рейсов и ожидают завершения всех корректировок до конца понедельника. В сообщении Росавиации говорится: «Другие авиаперевозчики сообщили о незначительных задержках рейсов (до трех часов) и планируемом вхождении в расписание до конца текущих суток».
В выходные аэропорты московского авиаузла несколько раз приостанавливали свою работу, что привело к массовым переносам и отменам рейсов. Однако с понедельника аэропорты возвращаются к штатному режиму работы, а авиакомпании активно восстанавливают свои графики.
Напомним, что два рейса Казань — Москва отменили из-за ночной атаки столицы России дронами.
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