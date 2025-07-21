В Татарстане подскочили цены на картофель и морковь, подешевели сахар и масло

Фото: Максим Платонов

В Татарстане за последнюю неделю заметно изменились цены на основные продукты питания. Росстат опубликовал свежие данные о динамике цен на продовольственном рынке республики.

Больше всего выросли цены на плодоовощную продукцию. Картофель стал дороже на 13,7%, морковь подорожала на 8,3%, а репчатый лук прибавил в цене 6,8%. Заметно подорожали и яйца — их стоимость увеличилась на 3,8%.

Снижение цен зафиксировано на некоторые другие продукты. Сахар-песок подешевел на 1,8%, подсолнечное масло стало доступнее на 1,1%. Также немного снизилась стоимость хлеба и булочных изделий — минус 0,3%.

Остальные продукты показали незначительную динамику цен. Мясо, молочные изделия и рыба практически не изменились в стоимости. В пределах статистической погрешности остались цены на крупы и макаронные изделия.

Напомним, что власти предложили заморозить цены на продукты первой необходимости.



Анастасия Фартыгина