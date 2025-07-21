В Татарстане подскочили цены на картофель и морковь, подешевели сахар и масло
В Татарстане за последнюю неделю заметно изменились цены на основные продукты питания. Росстат опубликовал свежие данные о динамике цен на продовольственном рынке республики.
Больше всего выросли цены на плодоовощную продукцию. Картофель стал дороже на 13,7%, морковь подорожала на 8,3%, а репчатый лук прибавил в цене 6,8%. Заметно подорожали и яйца — их стоимость увеличилась на 3,8%.
Снижение цен зафиксировано на некоторые другие продукты. Сахар-песок подешевел на 1,8%, подсолнечное масло стало доступнее на 1,1%. Также немного снизилась стоимость хлеба и булочных изделий — минус 0,3%.
Остальные продукты показали незначительную динамику цен. Мясо, молочные изделия и рыба практически не изменились в стоимости. В пределах статистической погрешности остались цены на крупы и макаронные изделия.
Напомним, что власти предложили заморозить цены на продукты первой необходимости.
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