В России призвали ограничить размеры зарплат футболистов
В российском футболе хотят ввести потолок зарплат
В России необходимо ограничить размеры зарплат футболистов. С таким предложением планирует выступить член совета директоров, председатель консультативного совета московского футбольного клуба «Динамо» Сергей Степашин.
По словам функционера, в футболе может быть использован потолок зарплат, как сейчас применяется в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
— Мы понимаем, какие траты бюджета сегодня огромные. И в это время зарплаты футболистов, которые еще и не играют на международной арене, они слишком высоки. Я абсолютно убежден, что к этой теме, к этой повестке дня нужно вернуться в ближайшее время, — заявил ТАСС Степашин.
В настоящее время в КХЛ используется потолок зарплат в размере 900 млн рублей для каждого клуба.
Степашин в свое время возглавлял Счетную палату России и был директором ФСБ.
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