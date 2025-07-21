В России призвали ограничить размеры зарплат футболистов

В российском футболе хотят ввести потолок зарплат

Фото: Динар Фатыхов

В России необходимо ограничить размеры зарплат футболистов. С таким предложением планирует выступить член совета директоров, председатель консультативного совета московского футбольного клуба «Динамо» Сергей Степашин.

По словам функционера, в футболе может быть использован потолок зарплат, как сейчас применяется в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

— Мы понимаем, какие траты бюджета сегодня огромные. И в это время зарплаты футболистов, которые еще и не играют на международной арене, они слишком высоки. Я абсолютно убежден, что к этой теме, к этой повестке дня нужно вернуться в ближайшее время, — заявил ТАСС Степашин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В настоящее время в КХЛ используется потолок зарплат в размере 900 млн рублей для каждого клуба.

Степашин в свое время возглавлял Счетную палату России и был директором ФСБ.

Зульфат Шафигуллин