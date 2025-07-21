По новому ГОСТу вес рюкзаков школьников не должен превышать 1 килограмм

Рюкзак должен быть выполнен в контрастных цветах и иметь светоотражающие элементы

Фото: Динар Фатыхов

Школьные рюкзаки учащихся старших классов по новым стандартам ГОСТа, вступающим в силу с 1 августа, не должны превышать весом 1 килограмма. Об этом сообщает РИА «Новости».

Вес ранца для учеников младших классов по рекомендациям не должен быть тяжелее 700 грамм без учета этикеток и допэлементов. Также рюкзаки советуют выбирать контрастных цветов и со светоотражающими элементами. ГОСТ в большинстве случаев носит рекомендательный характер, а не является обязательным правилом.

Напомним, что ГОСТ на школьную форму вводится с 3 сентября, однако российские школы по-прежнему будут вправе самостоятельно устанавливать требования к ее внешнему виду, цвету, фасону и знакам отличия.

Ранее ФАС России предложила продавцам школьных товаров ограничить цены и наценки в период подготовки к новому учебному году.

Дарья Сайфиева