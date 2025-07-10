Минпросвещения уточнило, что школы не обязаны следовать типовым требованиям к форме

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ГОСТ на школьную форму вводится с 3 сентября, однако российские школы по-прежнему будут вправе самостоятельно устанавливать требования к ее внешнему виду, цвету, фасону и знакам отличия, пишет «Интерфакс».



Ведомство также рекомендует регионам внедрять типовые требования к школьной одежде в соответствии с новым ГОСТом. В министерстве пояснили, что применение параметров ГОСТа образовательными организациями направлено на повышение качества школьной формы, обеспечение безопасности, комфорта и износостойкости одежды для учащихся.

— По информации Минпромторга России, возможность обеспечения продуктом, соответствующим ГОСТу, подтверждают крупнейшие швейные предприятия легкой промышленности. Добавим, что ГОСТ устанавливается для производителей, он не предполагает единый общий вид школьной формы, но поможет родителям выбрать качественный комплект, — отметили в министерстве.

Документ допускает досрочное применение.

Также каждая российская школа будет самостоятельно утверждать расписание на учебный год, исходя из своих уникальных условий.

Рената Валеева