ФАС предложила продавцам школьных товаров ограничить цены перед началом учебного года

Фото: Ринат Назметдинов

ФАС России предложила продавцам школьных товаров ограничить цены и наценки в период подготовки к новому учебному году. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— Для повышения доступности товаров для потребителей ФАС России предлагает продавцам школьных товаров присоединиться к инициативе по ограничению цен и наценок в период подготовки к учебному году, — отметили в службе.

ФАС также напомнила продавцам о необходимости добросовестного рыночного поведения в период сезонного спроса. В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства ведомство примет меры реагирования.

В 2024 году по предложению ФАС сети «Детский мир» и «Комус» фиксировали цены на ряд товаров.

ГОСТ на школьную форму вводится с 3 сентября, однако российские школы по-прежнему будут вправе самостоятельно устанавливать требования к ее внешнему виду, цвету, фасону и знакам отличия.

Рената Валеева