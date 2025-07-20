В Казани 21 июля изменится маршрут нескольких автобусов

Это связано с проведением Крестного хода по случаю празднования обретения Казанской иконы Божией Матери

Фото: Артем Дергунов

С 7:00 21 июля свой маршрут в центре Казани поменяют автобусы №22, 28, 28а и 89. Об этом сообщает мэрия Казани.

Изменения вводятся в связи с проведением Крестного хода по случаю празднования обретения Казанской иконы Божией Матери на время которого будут перекрыты некоторые улицы города.

Автобусы №22 и 89 проследуют по маршруту: Кремлевская дамба — площадь Тысячелетия — Лево-Булачная — Астрономическая — К.Маркса — Ершова. Обратно — через К.Маркса, Пушкина, Право-Булачную и площадь Тысячелетия.

Маршрут номер №28 будет курсировать по остановкам К.Маркса — Пушкина — Право-Булачная — площадь Тысячелетия — Кремлевская дамба.



Автобус №28а пойдет маршруту: Кремлевская дамба — площадь Тысячелетия — Лево-Булачная — Астрономическая — К.Маркса — Ершова.

Дарья Сайфиева