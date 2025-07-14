В Казани 21 июля ограничат движение транспорта из-за крестного хода с Казанской иконой Божией Матери

Празднование начнется 21 июля в 7.30 с торжественного молебна в Благовещенском соборе Казанского кремля

Фото: Роман Хасаев

21 июля в Казани пройдет крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери. В связи с этим в городе ограничат движение транспорта в центре города, сообщил на «деловом понедельнике» начальник отдела по взаимодействию с общественными организациями Ильгиз Сарманов.

По его словам, празднование начнется 21 июля в 7.30 с торжественного молебна в Благовещенском соборе Казанского кремля.

— Затем верующие пройдут крестным ходом от Благовещенского собора вокруг Кремля и по улицам Батурина, Карла Маркса, Миславского до Богородицкого монастыря. Далее богослужение продолжится в Собор Казанской иконы Божией Матери, — рассказал спикер.

Движение транспорта по данному маршруту будет ограничено с 7.00. Его будут открывать по мере прохождения крестного хода. Кроме того, 20 июля с 20.00 улицу Миславского закроют для стоянки транспортных средств.

21 июля в 18.00 в парке «Елмай» также состоится концерт певицы Ольги Кормухиной. Вход на него свободный.

Напомним, торжества по случаю 446-летия обретения Казанской иконы Божией Матери пройдут и 20 июля. В Казанском соборе состоится торжественное всенощное бдение с пением акафиста Царице Небесной. Начало богослужения — в 17.00.



Галия Гарифуллина