В Госдуме исключили полный запрет VPN-сервисов в России

VPN-сервисы могут быть полезным инструментом, отметил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский

Фото: взято с сайта duma.gov.ru

Использование VPN-сервисов в России запрещать не планируется, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский в интервью «Дума ТВ»

— VPN никто запрещать не собирается, потому что, я повторюсь, есть полезный VPN. Это медаль с двумя сторонами, как и многие вещи в нашей жизни, — сказал депутат.

Он отметил, что VPN используется многими гражданами для доступа к важным обновлениям программ, драйверам или учебным ресурсам.

Ранее Госдума на пленарном заседании приняла поправку о введении штрафов за распространение рекламы VPN-сервисов. Штрафы могут достигать 500 тысяч рублей.



Дарья Сайфиева