Госдума ввела штрафы до 500 тысяч рублей за рекламу VPN-сервисов
Госдума на пленарном заседании приняла поправку о введении штрафов за распространение рекламы VPN-сервисов. Штрафы могут достигать 500 тысяч рублей, пишет ТАСС.
Поправка внесена ко второму чтению законопроекта о штрафах за отдельные правонарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности и вносит изменения в статью 14.3 КоАП (нарушение законодательства о рекламе).
Согласно принятым изменениям, за рекламу VPN-сервисов будут установлены следующие штрафы:
- для граждан: от 50 до 80 тысяч рублей;
- для должностных лиц: от 80 до 150 тысяч рублей;
- для юрлиц: от 200 до 500 тысяч рублей.
Россияне смогут свободно использовать VPN для законных целей, однако использование этих сервисов для преступлений будет считаться отягчающим обстоятельством.
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