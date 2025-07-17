Госдума ввела штрафы до 500 тысяч рублей за рекламу VPN-сервисов

Фото: Динар Фатыхов

Госдума на пленарном заседании приняла поправку о введении штрафов за распространение рекламы VPN-сервисов. Штрафы могут достигать 500 тысяч рублей, пишет ТАСС.

Поправка внесена ко второму чтению законопроекта о штрафах за отдельные правонарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности и вносит изменения в статью 14.3 КоАП (нарушение законодательства о рекламе).

Согласно принятым изменениям, за рекламу VPN-сервисов будут установлены следующие штрафы:

для граждан: от 50 до 80 тысяч рублей;

для должностных лиц: от 80 до 150 тысяч рублей;

для юрлиц: от 200 до 500 тысяч рублей.

Россияне смогут свободно использовать VPN для законных целей, однако использование этих сервисов для преступлений будет считаться отягчающим обстоятельством.

Рената Валеева