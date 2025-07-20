В России спрос на цемент сократился на 8,6%

Основная причина в снижении объемов строительства в стране

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В первом полугодии 2025 года потребление цемента в России уменьшилось на 8,6% в годовом выражении. Об этом сообщает союз производителей «Союзцемент».

Производство цемента также сократилось на 9,9%. Причина в снижении объемов строительства в России, отмечает ведомство.

По данным ассоциации, за шесть месяцев 2025 года было произведено 27,2 млн тонн цемента, при этом спрос на него упал до 28,4 млн тонн.

Наибольшее сокращение зафиксировали на юге страны (спрос упал на 14%), на Урале (на 13%) и в Сибири (на 11%).

Ранее сообщалось, что в России сократилось количество разрешений, выданных на строительство жилья.

Дарья Сайфиева