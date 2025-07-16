Выдача разрешений на строительство жилья в России сократилась на 24%

Фото: Артем Дергунов

Количество новых разрешений на строительство жилья, выданных в России к 1 июля 2025 года, снизилось до 2 334, что соответствует 18 млн кв. м. Это на 24% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, пишет ТАСС.

— На 1 июля выдано 2 334 новых разрешений на строительство жилья в России на 18 млн кв. м, или минус 24% (к аналогичному периоду прошлого года, — прим. ТАСС), — заявил министр.

В России за январь — июнь 2025 года введено 52,2 млн квадратных метров жилья, что на 2,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Татарстан вошел в топ-5 регионов по данному показателю.

Рената Валеева