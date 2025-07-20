Песков: встреча Путина с Трампом со временем непременно произойдет

Встреча может стать необходима для фиксации каких-то крупных договоренностей, отметил пресс-секретарь президента РФ

Фото: Михаил Захаров

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа необходима и со временем непременно произойдет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

— Возможно, она будет необходима и для фиксации каких-то крупных договоренностей, которые со временем будут достигнуты, после того как будет проделана огромная работа, — отметил представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп может по приглашению отправиться в Пекин в начале сентября для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом РФ Владимиром Путиным.



Дарья Сайфиева