Трамп может встретиться с Путиным и Си Цзиньпином в октябре

Для этого американский лидер может быть приглашен в Китай

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Президент США Дональд Трамп может по приглашению отправиться в Пекин в начале сентября для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

Серия торговых сделок между США и КНР привела к тому, что Дональд Трамп может пересмотреть свой враждебный курс в отношении Китая.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин планирует многодневную рабочую поездку в Китай в августе.



Дарья Сайфиева