Трамп может встретиться с Путиным и Си Цзиньпином в октябре
Для этого американский лидер может быть приглашен в Китай
Президент США Дональд Трамп может по приглашению отправиться в Пекин в начале сентября для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.
Серия торговых сделок между США и КНР привела к тому, что Дональд Трамп может пересмотреть свой враждебный курс в отношении Китая.
Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин планирует многодневную рабочую поездку в Китай в августе.
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