Задолженность Google перед Россией составляет почти 27,3 млрд рублей

Первый штраф в отношении Google в России был вынесен 11 декабря 2018 года

Фото: Александра Шарафиева

Судебные приставы принудительно взыскивают с компании Google LLC почти 27,3 млрд рублей долгов по штрафам и иным взысканиям судов имущественного характера. Об этом сообщает ТАСС.

В отношении компании поступили документы с судебных участков Таганского, Пресненского, Нагорного районов Москвы, Роскомнадзора, специализированного отдела судебных приставов столицы и Гагаринского районного суда. Открыто 16 исполнительных производств на сумму свыше 27 млрд рублей.

Еще 35 исполнительных производств на 1,5 млн рублей открыто на основании материалов из Арбитражного суда Москвы.

Первый штраф в отношении Google в России был вынесен 11 декабря 2018 года за отказ подключиться к государственной системе с перечнем сайтов, запрещенных в России.

Ранее сообщалось, что сумма требований российских телеканалов к Google составляет 2,8 дуодециллиона рублей и продолжает расти.



Дарья Сайфиева