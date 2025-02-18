Долг Google перед российскими телеканалами составил почти три дуодециллиона рублей

Фото: Александра Шарафиева

Сумма требований российских телеканалов к Google составляет 2,8 дуодециллиона рублей и продолжает расти. Об этом сообщает «РИА Новости».

Отметим, дуодециллион — это сумма с 39 нулями. Долг связан с неисполнением решения суда о восстановлении аккаунтов российских медиа на YouTube.



Представители российских кредиторов и работники ООО «Гугл» выступили с просьбой признать требования реестровыми, чтобы их можно было погасить после расчетов с сотрудниками.



— Сумма по подсчетам управляющего составляет 2,8 дуодециллиона рублей. Всех активов на планете Земля не хватит, даже у нас в галактике Млечного пути нет ресурсов, чтобы рассчитаться с этой суммой, — заявил юрист в Арбитражном суде Москвы.

Напомним, в конце января общая сумма требований 17 российских телеканалов к компании Google достигла астрономической отметки в 1,8 дуодециллиона рублей. Судебное разбирательство началось еще в 2020 году, когда телеканал «Царьград» и РИА ФАН подали иски к Google LLC, Google Ireland и ООО «Гугл» с требованием восстановить заблокированные на YouTube каналы. В 2021 году суд удовлетворил требования телеканалов и обязал Google восстановить доступ. Однако корпорация проигнорировала это решение.

Всего было рассмотрено порядка 20 исков телеканалов «Звезда», Первый канал, ВГТРК, «Парламентское телевидение», «Москва Медиа», «ТВ-Центр», НТВ и др.



Галия Гарифуллина