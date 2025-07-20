Украинец Александр Усик стал чемпионом мира в супертяжелом весе
Он победил британца Даниэля Дюбуа
Украинский боец Александр Усик победил британца Даниэля Дюбуа в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Об этом сообщает РБК.
Бой прошел в Лондоне на «Уэмбли».
Украинский боксер Александр Усик ранее впервые завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе в поединке, который прошел в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в 2024 году. В 12-раундовом поединке он выиграл у британца Тайсона Фьюри решением судей.
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