Украинец Александр Усик стал чемпионом мира в супертяжелом весе

Он победил британца Даниэля Дюбуа

Фото: Динар Фатыхов

Украинский боец Александр Усик победил британца Даниэля Дюбуа в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Об этом сообщает РБК.

Бой прошел в Лондоне на «Уэмбли».

Украинский боксер Александр Усик ранее впервые завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе в поединке, который прошел в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в 2024 году. В 12-раундовом поединке он выиграл у британца Тайсона Фьюри решением судей.



Дарья Сайфиева