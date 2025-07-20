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Украинец Александр Усик стал чемпионом мира в супертяжелом весе

08:10, 20.07.2025

Он победил британца Даниэля Дюбуа

Украинец Александр Усик стал чемпионом мира в супертяжелом весе
Фото: Динар Фатыхов

Украинский боец Александр Усик победил британца Даниэля Дюбуа в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Об этом сообщает РБК.

Бой прошел в Лондоне на «Уэмбли».

Украинский боксер Александр Усик ранее впервые завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе в поединке, который прошел в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в 2024 году. В 12-раундовом поединке он выиграл у британца Тайсона Фьюри решением судей.

Дарья Сайфиева

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