Международная федерация гандбола попросила МОК вернуть Россию на международные соревнования

Письмо президента IHF Хассана Мустафы опубликовала пресс-служба Белорусской федерации гандбола

Фото: Динар Фатыхов

Международная федерация гандбола (IHF) представила на рассмотрение Международного олимпийского комитета (МОК) сценарий возможного возвращения сборных России и Белоруссии на международную арену. Письмо президента IHF Хассана Мустафы опубликовала пресс-служба Белорусской федерации гандбола.



— IHF обращалась в МОК, подчеркнув от имени всей международной гандбольной семьи важность участия российских и белорусских команд в международных соревнованиях по гандболу в интересах дальнейшего развития и популяризации нашего любимого вида спорта во всем мире, — говорится в документе.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По словам Хассана Мустафы, организация представила сценарий еще 5 июня. «Несмотря на неоднократные напоминания, мы до сих пор ждем официального ответа от МОК», — добавил Мустафа.

Напомним, месяц назад стало известно, что российские саночники не будут допущены к Олимпийским играм 2026 года. Это решение приняла Международная федерация санного спорта (FIL) на своем 73-м конгрессе.

Галия Гарифуллина