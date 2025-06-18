Российские саночники не будут участвовать в Олимпиаде-2026

Российские саночники не будут допущены к Олимпийским играм 2026 года. Это решение приняла Международная федерация санного спорта (FIL) на своем 73-м конгрессе, который прошел в финском Тампере, пишет РИА «Новости».

Федерация продлила отстранение российских атлетов от всех соревнований, включая квалификационный этап Олимпиады. Из 32 делегатов, голосовавших по этому вопросу, лишь восемь поддержали Россию.

В пресс-релизе FIL подчеркивается, что обсуждение вопроса выявило множество проблем и мнений, касающихся безопасности, олимпийских квот и соблюдения антидопинговых правил.

Глава комиссии спортсменов FIL Леон Фельдерер подчеркнул: «Спортсмены придерживаются самых разных взглядов. С обеих сторон есть много проблем и аргументов».

Также накануне стало известно, что сборная Франции по хоккею заменит Россию на зимних Олимпийских играх 2026 года.



Анастасия Фартыгина