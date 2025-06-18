Российские саночники не будут участвовать в Олимпиаде-2026
Российские саночники не будут допущены к Олимпийским играм 2026 года. Это решение приняла Международная федерация санного спорта (FIL) на своем 73-м конгрессе, который прошел в финском Тампере, пишет РИА «Новости».
Федерация продлила отстранение российских атлетов от всех соревнований, включая квалификационный этап Олимпиады. Из 32 делегатов, голосовавших по этому вопросу, лишь восемь поддержали Россию.
В пресс-релизе FIL подчеркивается, что обсуждение вопроса выявило множество проблем и мнений, касающихся безопасности, олимпийских квот и соблюдения антидопинговых правил.
Глава комиссии спортсменов FIL Леон Фельдерер подчеркнул: «Спортсмены придерживаются самых разных взглядов. С обеих сторон есть много проблем и аргументов».
Также накануне стало известно, что сборная Франции по хоккею заменит Россию на зимних Олимпийских играх 2026 года.
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