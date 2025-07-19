В Татарстане закончили капремонт в 132 многоквартирных домах

Работы ведутся во всех районах республики

Фото: Максим Платонов

В Татарстане закончили капремонт в 132 многоквартирных домах. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин на совещании в Доме правительства.

По его словам, капремонт многоквартирных домов ведется во всех районах республики. Общее выполнение на сегодня составляет 55%, сезонных видов работ — 58%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Объекты образовательной сферы должны быть готовы к началу учебного года. Сейчас общее выполнение по школам составляет 87%, по дошкольным учреждениям — 77%. Наилучшие результаты показывает отрасль здравоохранения, где до завершения всех программных мероприятий остается 3%. Выполнение ремонта культурных учреждений в целом составляет 95%, учреждений социального обслуживания населения — 92%. Общее выполнение спортивных объектов — 88%.

Напомним, программу «Наш двор» в Татарстане выполнили на 63%. Дорожные работы идут на 8% быстрее, чем годом ранее.

Галия Гарифуллина